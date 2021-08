Concours de la police: deux candidats en prison pour tricherie

Selon « Rewmi Quotidien », une histoire de triche a éclaboussé le concours de la police qui a eu lieu le 6 août dernier. Pris la main dans le sac, S. Fall et A. Guèye ont été placés sous mandat de dépôt le 10 août dernier pour fraude dans un concours public. S. Fall et A. Guèye ont été condamnés à deux mois d’emprisonnement, dont 15 jours ferme.



Les prévenus ont été jugés, hier jeudi, par le tribunal des Flagrants délits de Dakar. S. Fall a soutenu avoir été interpellé au cours de l’épreuve du Droit public. « J’avais envoyé le sujet via WhatsApp à un ami, étudiant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP). Ce dernier avait déjà traité l’épreuve », a expliqué le sieur Fall.



Poursuivant, ce dernier soutient être innocent et rejette la faute sur son camarade A. Gueye. « Le surveillant avait surpris la nommée A. Guèye en train de recopier sur mon cahier. On avait déposé les bagages entre les tables pour matérialiser la distanciation sociale. Je n’ai pas personnellement touché le cahier. Parce que j’avais assez révisé mes cours », s’est-il défendu lors de l’audience.



Finalement, ils ont été tous les condamnés à deux mois d’emprisonnement, dont 15 jours ferme.