Concours fictif d’admission à la Gendarmerie : le Haut-commandement met en garde contre de fausses annonces

La Gendarmerie nationale alerte les citoyens sur la diffusion, ces derniers jours, de fausses informations relatives à l’organisation d’un prétendu concours d’admission à l’École des sous-officiers de la Gendarmerie nationale (ESOGN) pour la session 2026. Dans un communiqué rendu public mardi 7 octobre 2025, la Division de la communication et des relations publiques (DCRP) précise qu’« il s’agit de fausses publications non authentifiées » circulant sur des plateformes digitales qui invitent les candidats à contacter un numéro pour obtenir des renseignements.Le Haut-commandement rappelle que seuls les canaux officiels de la Gendarmerie nationale doivent être considérés comme sources fiables d’information. Il s’agit notamment du site web officiel www.gendarmerie.sn, de la page Facebook « Gendarmerie Nationale du Sénégal », ainsi que des communiqués émanant de la Division de la Communication et des Relations Publiques (DCRP) à travers l’adresse email div.com@gendarmerie.sn.« Le lancement des concours de l’École des officiers (EOGN) et de l’École des sous-officiers (ESOGN) fera l’objet de communiqués officiels diffusés exclusivement sur ces plateformes institutionnelles », souligne le communiqué.La Gendarmerie nationale invite par ailleurs les citoyens à ne pas répondre à ces annonces frauduleuses et à signaler toute tentative d’escroquerie