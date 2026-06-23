Mondial 2026 : Deschamps rentre en France après le décès de sa mère

Le sélectionneur Didier Deschamps a été endeuillé par le décès de sa mère et va rentrer en France pour assister à ses obsèques. Il ne dirigera pas les Bleus contre la Norvège vendredi au Mondial 2026.



"Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I", indique la FFF.



"En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football (…), Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d’ici à son retour"



Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale du Mondial, l’équipe de France disputera, ce vendredi 26 juin à 19h00 GMT, la première place du groupe I, face à la Norvège.



