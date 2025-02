Condamnation de Boubacar Camara pour confiscation des listes de la coalition : Une sanction jugée insuffisante par AG/JOTNA

Après la confiscation et la disparition des listes de la coalition AG/JOTNA lors des dernières législatives, la justice a rendu son verdict. Monsieur Boubacar Camara, adjoint au maire de Thiès Nord et ex-mandataire de la coalition, a été reconnu coupable et condamné à une peine de trois mois avec sursis assortie d’une amende de 500.000 francs CFA.



Lors de son audience, M. Camara a présenté des excuses écrites et publiques, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans cette affaire qui a lourdement impacté la coalition AG/JOTNA.



Toutefois, malgré cette reconnaissance des faits, la coalition considère que la sanction infligée reste très peu dissuasive au regard du préjudice subi par l’ensemble de ses membres et de la portée de l’acte commis.



« AG/JOTNA considère cette sanction pénale très peu dissuasive face au préjudice subi par toute une Coalition », a écrit Me Moussa Diop sur sa page Facebook.