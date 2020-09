Condamnation de Lamine Diack: le président de L'Anps fustige le traitement "stigmatisant" des médias français (vidéo)

Le président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal ( ANPS), réagit à la condamnation de l'ancien patron de l'IAAF, Lamine Diack pour corruption. Selon Abdoulaye Thiam, il y a une volonté de nuire le Sénégalais. Tout en fustigeant le traitement "stigmatisant de la presse française" dans ce dossier.



" Moi qui ai eu la chance de participer depuis 2005 jusqu'à 2015 aux différents championnats du monde, j'ai vu le comportement de la presse sportive française vis à vis de Lamine Diack. Certains médias sont allés lui attribuer les fonctions d'un avocat. D'autres ont préféré mettre l'accent sur sa fratrie et son physique. Il y avait de la stigmatisation. De la désinformation. En tout, pour moi le but recherché est d'anéantir l'œuvre de l'homme ", s'indigne le journaliste dans une petite interview accordée à PressAfrik.



Surpris du verdict, d'autant plus qu'il n'aime pas commenter des décisions de justice, Abdoulaye Thiam souligne que depuis le procès "aucun athlète n'est venu témoigner pour dire que Lamine Diack l'a soudoyé". N'empêche, il espère que l'appel annoncé par les avocats de Lamine Diack pourrait avoir une suite heureuse.