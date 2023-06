Condamnation de Sonko : "ainsi va le Sénégal depuis 2012", regrette Seydi Gassama

Quelques minutes après la condamnation de l’opposant sénégalais, le directeur exécutif de Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama a fustigé le verdict.



« Pendant plus de 2 ans, on nous a parlé de viol et de menace de mort avec une arme. Lors du procès, dans son réquisitoire et pour la première fois, le procureur sort le délit de "corruption de la jeunesse" qui est retenu par le juge pour condamner. Ainsi va le Sénégal depuis 2012 », a posté M. Gassama sur Twitter.



Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse de Dakar.