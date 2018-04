Conduite sans permis: le fils de Serigne Mourtada Mbacké écope d’un mois de prison

Le petit fils de Serigne Touba va séjourner pour une durée d’un (1) mois, à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès. Serigne Abdou Akim Mbacké a été arrêté pour défaut de permis et d’assurance. Selon son avocat, Me Khassimou Touré, «cette affaire découle d’un simple incident».



«C’est un événement douloureux qui concerne la famille de Serigne Touba, mais c’est une famille qui croit en l’Etat de droit, aux vertus et ordres qui le fondent. Serigne Touba a toujours été dans la légalité et la famille Mbacké n’a jamais été au-dessus de la loi», a déclaré la robe noire.



Me Touré d'ajouter que depuis que le jeune guide religieux a été envoyé à la Mac de Thiès, le lieu est assailli par les fidèles talibés et certains dignitaires mourides.



L’avocat d’annoncer par ailleurs, que son client a interjeté appel, et une demande de mise en liberté provisoire a été déposée.