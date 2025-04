Conférence League (quart de finale retour) : Nicolas Jackson et Sabaly visent la qualification ce jeudi

Nicolas Jackson et Youssouf Sabaly seront en lice ce jeudi 17 avril 2025 en Ligue Europa Conférence pour les quarts de finale retour. Vainqueur 3-0 à l’aller, Chelsea de Jackson devra valider son ticket pour le tour suivant. De son côté, le Bétis Séville de Sabaly cherchera à confirmer après sa victoire 2-0 lors du match aller.



Chelsea de Nicolas Jackson ne doit certainement pas avoir beaucoup de difficultés pour s'offrir l'un des quatre tickets pour les demi-finales. Après avoir remporté avec brio la première manche (0-3), les Blues recevront Legia Varsovie à Stamford Bridge, pour finir le travail et rejoindre le tableau des demies, ce qui s'annonce réalisable vu la différence de niveau entre ces deux formations.



Sabaly et Betis Séville pour confirmer



Très en forme en championnat, Betis Séville de Sabaly est entrain de confirmer en Conférence Ligue avec récemment son succès considérable à domicile lors de la phase aller contre Jagiellonia Bialystok (2-0). À domicile, les hommes de Manuel Pellegrini ne doivent pas rencontrer de difficulté pour confirmer leur bonne performance du premier acte en terre espagnole.







Le programme des quarts de finale retour de la Ligue Conférence



16H45 : Fiorenina vs Celje / Aller 2-1



16H45 : Jagiellonia Bialystok vs Betis Séville / Aller 0-2



19H00 : Chelsea vs Legia Varsovie Aller 3-0



19H00 : SK Rapid Vienne vs Djurgarden / Aller 1-0