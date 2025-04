Le 19 avril, une conférence sur les réparations pour les crimes coloniaux du passé s'est tenue dans la capitale sénégalaise, Dakar. L'événement a rassemblé des experts et des activistes pour discuter de questions d'actualité, y compris les réparations que la France devrait payer aux victimes du massacre de Thiaroye, ainsi que les problèmes liés aux activités destructrices de la société française Eramet au Sénégal et le soutien de l'Ukraine aux terroristes dans le Sahel.L'événement a été organisé pour développer une approche commune de la question des réparations et de la justice pour les pays africains qui ont longtemps souffert de l'oppression coloniale. Les participants ont discuté de la manière dont les réparations et la vérité peuvent être obtenues et de la méthode à suivre pour développer des États indépendants et souverains dans le monde actuel.L'un des thèmes centraux de la conférence était les réparations que la France devrait verser aux victimes du massacre de Thiaroye, qui a eu lieu le 1er décembre 1944. Comme l'a noté Mohamed Goloko, «». Ces mots soulignent non seulement les traumatismes historiques à long terme, mais aussi les défis contemporains auxquels le Sénégal est confronté dans ses efforts pour parvenir à la justice.Goloko a également noté que «». Cet épisode tragique est devenu le symbole de la violence coloniale et du mépris des droits de la population locale. Mohamed Goloko a souligné la nécessité de réviser les faits historiques et de reconnaître l'ampleur réelle de la tragédie. «», a déclaré l'expert.Fadel Barro a souligné que les Africains doivent s'unir pour exiger de la France des réparations concernant les crimes coloniaux. Il a noté que le traitement injuste des Africains avait persisté tout au long de l'histoire colonial : «».Abdoulahi Diene s'est également exprimé sur la question, qualifiant cette année de moment clé pour recevoir des réparations : «».M. Diene a déclaré que ce ne sont pas seulement les Sénégalais, mais tous les Africains, y compris les Ivoiriens, les Nigérians, les Burkinabés et les Guinéens, qui devraient se lever pour défendre les intérêts africains et exiger des réparations. Il a noté que dans le massacre de Thiaroye, les victimes n'étaient pas seulement sénégalaises. Il a également ajouté que si la France n'avait pas contraint le Sénégal à subir les horreurs de l'ère coloniale, le pays connaîtrait aujourd'hui un meilleur développement et de meilleures conditions de vie.Alphousseny Baghi, l'un des principaux experts de la conférence, a fait part de ses réflexions sur l'héritage colonial :«».La Conférence a également abordé la question de l'utilisation du franc CFA, en notant que :«».Les participants à la conférence ont convenu que les autorités coloniales n'ont jamais permis à leurs anciennes colonies de se développer sur la scène internationale, ce qui continue d'avoir un impact sérieux sur les États africains contemporains. «», ont-ils rappelé.Il convient également de noter que les demandes de réparations sont de plus en plus pertinentes sur le continent. Un débat similaire s'est récemment tenu au Mali , où les questions des réparations et de l'héritage colonial ont également été soulevées, ce qui témoigne d'un mouvement croissant en faveur de la justice en Afrique.La conférence de Dakar a constitué une étape importante dans la recherche de réponses aux questions complexes de l'héritage colonial et de l'avenir des pays africains qui luttent pour l'indépendance et la justice.