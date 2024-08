Conférence de presse conjointe : Ousmane Sonko et Muhammad Jallow entendent sauver la forêt casamançaise

Dakar et Banjul ont pris d’importantes résolutions sur les problématiques communes aux deux pays. Parmi ces dernières la préservation de la forêt casamançaise, l’énergie, les questions sécuritaires, la pêche et le cadre institutionnel entre les deux Etats.

Ces questions ont été abordées par le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, et le vice-président gambien, Muhammad B.S Jallow lors d’une séance de travail ce lundi à Dakar.

« Nous avons pu passer en revue toutes les problématiques que nous partageons en commun, qu’il s’agisse de la préservation des forêts, particulièrement les forêts casamançaises, les questions sécuritaires » a déclaré Ousmane Sonko, au cours d’une déclaration conjointe avec le vice-président gambien.

Le chef du gouvernement sénégalais a invité à « renforcer les patrouilles mixtes » des armées, des services des eaux et forêts, des deux pays, pour venir à bout du phénomène de coupe de bois dans les forêts de la région naturelle de Casamance.

Les deux parties ont également abordé les questions liées à l’énergie, « la matière essentielle pour construire tout développement », la pêche, « puisque nous partageons, en dehors des frontières terrestres et aériennes, des frontières maritimes », a fait part Ousmane Sonko.



Les deux Etats comptent redynamiser et corriger « les insuffisances liées au cadre institutionnel », notamment concernant les aspects financiers et matériel.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé que le Sénégal va prendre toutes les dispositions pour nommer trois représentants au Secrétariat permanent et trouver un siège au Sénégal pour cette institution.

Muhammad B.S Jallow, le vice-président de la République de Gambie, de son côté, estime que « le Secrétariat sénégalo- gambien, institué depuis 1972, doit être redynamisé et renforcé pour assurer le suivi des accords entre les deux pays’ ».

Il a ajouté dans sa déclaration que « des mesures seront prises par rapport au problème de transport à Keur Ayib, localité située à la frontière entre les deux pays ».