Conférence des administrateurs et managers publics (CAMP) : un rendez-vous, désormais annuel pour la gouvernance

La première édition de la Conférence des administrateurs et managers publics (CAMP) se tiendra ce lundi 20 janvier 2025 au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD). Ce rendez-vous, désormais prévu chaque année, a été instauré sur l’initiative du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il vise à réunir les principaux dirigeants du secteur public et parapublic du Sénégal.



La CAMP sera un espace de réflexion, de partage d’expérience et de mobilisation autour des grands défis qui se posent à la gouvernance publique et au pilotage des politiques publiques dans le pays, selon la présidence de la République. Les administrateurs, responsables et managers publics se réuniront pour échanger sur les stratégies de gestion et de modernisation de l’administration publique, et pour élaborer des solutions aux problématiques actuelles auxquelles le secteur public est confronté.



Cette première édition de la CAMP vise à renforcer la coopération entre les différentes entités publiques, à partager des bonnes pratiques en matière de gestion publique et à offrir des orientations stratégiques permettant de mieux répondre aux enjeux socio-économiques du Sénégal. En outre, la conférence permettra de tracer des perspectives pour un pilotage plus efficace des politiques publiques et de la gestion des ressources publiques.