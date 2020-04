Confinement à Lagos : "comment mes enfants vont-ils survivre?"

"D'où vient l'eau supplémentaire pour se laver les mains dont vous parlez", demande Debby Ogunsola, 36 ans, en me conduisant dans un couloir sombre vers sa chambre dans la région d'Alapere, dans l'État de Lagos.



Un confinement à Lagos - la plaque tournante commerciale du Nigeria, ainsi que dans l'État voisin d'Ogun et la capitale Abuja - est entré en vigueur lundi soir, suite à l'annonce du président Muhammadu Buhari selon laquelle la lutte contre le virus était "une question de vie ou de mort".



Pour Mme Ogunsola, il sera difficile de rester à l'intérieur. Elle et sa famille vivent dans une seule pièce dans un bloc de 20, appelé localement Face-me-I-face-you en raison de leur proximité.



Il n'y a pas d'électricité, et lorsque je suis allée la voir, la lumière entrait par là où une porte aurait dû se trouver. A l'extérieur, il y avait deux toilettes et des salles de bain partagées par toutes les familles vivant dans les 20 chambres.