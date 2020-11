Conflit en Ethiopie : 25 000 personnes fuient les combats

Ensuite, au Burkina Faso le scrutin présidentiel et législatif se tiendra ce dimanche. Ils sont six millions à être attendus dans les bureaux de votes. Des élections dans un contexte sécuritaire et humanitaire particulièrement difficile. Quelles sont les attentes des Burkinabè ? Éléments de réponses dans ce reportage de Bangaly Touré et Kalidou Sy.



Le commerce reprend petit à petit entre le Rwanda et la RDC. Après huit mois de fermeture totale à cause du coronavirus, quatre postes-frontière ont partiellement rouvert en une semaine semaine, pour les commerçants, les étudiants et les médecins sur présentation d'un test Covid-19 négatif. Mais un grand nombre d'entre eux n'ont pas les moyens de le payer, d'autant qu'ils ont déjà beaucoup perdu à cause de la crise sanitaire.



Enfin, l'édition 2020 de l'indice de la fondation Mo Ibrahim sur la bonne gouvernance est paru ce lundi. Et selon cet indice, les progrès de gouvernance en Afrique ralentissent. La crise sanitaire va incontestablement accentuer ce ralentissement, comme nous l'explique dans ce journal Nathalie Delapalme, directrice exécutive de la Fondation Mo Ibrahim.