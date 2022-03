Conflit en Ukraine: Visa et Mastercard suspendent leurs opérations en Russie

Concrètement, les cartes Visa et Mastercard émises par les banques russes ne fonctionneront plus en dehors du pays, et inversement, les cartes étrangères ne seront plus utilisables en Russie.



Visa dit travailler avec ses clients et ses partenaires pour que toutes les transactions concernées cessent dans les jours qui vi



En revanche, les cartes continueront de fonctionner normalement sur le territoire russe jusqu'à leur date d'expiration, promet la Banque centrale. Elle recommande néanmoins aux Russes se rendant à l'étranger d'emporter de l'argent liquide... ou la carte Mir, l'équivalent russe de Visa et Mastercard, là où elle est acceptée. C'est précisément là que le bat blesse : le système Mir n'est fonctionnel que dans une poignée de pays.



Plusieurs établissements ont donc annoncé dès ce dimanche travailler pour lancer des cartes du réseau chinois UnionPay. AlfaBank précise que cela permettrait d'effectuer des opérations dans 180 pays. Sberbank entend le coupler avec le système Mir... mais le n°1 du secteur en Russie ne se prononce pas encore sur le calendrier.