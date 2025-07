Conflit foncier à Soussoum : les habitants exigent l’arrêt des travaux et la libération des interpellés

Une altercation entre populations et gendarmes a éclaté ce vendredi dans le village de Soussoum, commune de Ndiaganiao. À l’origine, un conflit entre agriculteurs et exploitants d’une carrière de basalte sur leur terre agricole. En conférence de presse ce vendredi, les habitants ont exigé l’arrêt immédiat des travaux et la libération des personnes arrêtées au cours des affrontements.



« Depuis des mois, les populations de Soussoum ont exprimé pacifiquement leur refus catégorique de voir une carrière de basalte s’implanter même au cœur de leur terre agricole », Ndiome Thiaw, président du collectif pour la défense des terres de Soussoum.



Selon lui, malgré les nombreux appels à la raison, rien n’a été fait pour arrêter cette entreprise destructrice. « Aujourd’hui, la Gendarmerie est sur place non pas pour protéger les citoyens, mais pour réprimer leur légitime protestation (…) », a-t-il dénoncé, avant d’ajouter : « Ce qui se déroule à Soussoum est une atteinte grave aux droits humains, à l’environnement, à la paix sociale et à la justice foncière ».



Face à ce qu’ils considèrent comme une injustice foncière, les habitants de Soussoum affirment qu’ils ne resteront pas silencieux. Ils exigent « l’arrêt immédiat des travaux de la carrière, la libération des personnes arrêtées et l’ouverture d’un dialogue sincère et inclusif avec des populations concernées ».