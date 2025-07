Conflit foncier à Soussoung : Seydi Gassama invite le ministre des Mines à engager un dialogue avec les populations

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a exprimé son inquiétude face à la situation tendue à Soussoung, dans la commune de Ndiaganiao, où des affrontements ont opposé les forces de sécurité à des populations protestant contre l’exploitation de leurs terres. Il interpelle le ministre des Mines Birame Soulèye Diop d’engager des négociations avec les populations.



« Nous sommes très préoccupés par la situation à Soussoung avec la violence exercée par les forces de défense et de sécurité contre la population locale qui manifestement a vu ses droits bafoués par l'autorité et ces entreprises qui ont reçu des permis d'exploiter des gravats dans leur champ », a-t-il déclaré sur Iradio.



Selon lui, trois permis couvrants chacun 40 hectares ont été accordés dans des zones proches des habitations, sans concertation ni compensation aux populations concernées.



Seydi Gassama dénonce notamment l’irruption des exploitants en pleine saison des pluies, alors que les cultures sont déjà en croissance. « Venir en plein hivernage alors qu'ils ont déjà cultivé, les récoltes ont poussé et leur dire de quitter les terres. Je pense que ce n'est pas acceptable ».



Il invite le ministre des Mines, Birame Soulèye Diop, à mettre tout en œuvre pour calmer la situation. « Engager un dialogue avec les communautés, faire en sorte que les terres soient cédées contre une indemnisation juste qui leur permet de trouver des sources alternatives de subsistance », a souligné le directeur exécutif d'Amnesty international Sénégal.



Concernant les arrestations récentes, Amnesty International a commis un avocat pour les personnes interpellées.



« Nous demandons par ailleurs que toutes les personnes arrêtées et détenues à la brigade de gendarmerie de Ndiaganiao soient libérées immédiatement pour ramener le calme dans la communauté. En tout état de cause, Amesty a commis un avocat pour assister ces personnes », a conclu Seydi Gassama.