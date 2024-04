Congo-B: des scènes de pillages après un kidnapping dans la ville de Ouesso

Les scènes de pillage ont éclaté lundi après-midi. Dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, l’on voit plusieurs dizaines de jeunes Ouessois, visiblement en colère et qui pillent un commerce de vente d’objets de construction, et un autre d’électroménager.



Les échauffourées ont duré plusieurs heures dans cette ville frontière avec le Cameroun réputée habituellement calme.



Les forces de l’ordre ont tiré des bombes lacrymogènes. Selon une source militaire, un homme grièvement blessé a fait une hémorragie et a fini par succomber à sa blessure.



La sécurité a été renforcée à Ouesso sur ordre du ministère de l’Intérieur. Selon le maire, la ville a retrouvé son calme en fin de journée. Mais bars et restaurants ont fermé leur porte toute la soirée.