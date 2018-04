Congo-B: retour de réfugiés centrafricains à Bangui par un vol commercial

Ce jeudi, tôt le matin, les réfugiés centrafricains, candidats au rapatriement volontaire, sont arrivés à l’aéroport de Maya-Maya de Brazzaville. Ils ont embarqué dans un vol commercial avec leurs enfants qui, pour certains, ont vu le jour au Congo. C’est après deux heures de vol qu’ils ont gagné Bangui.



Tous ou presque affichaient un sourire, heureux de retrouver leur terre d’origine : « Ici, ça ne tient plus, la vie est trop dure. Les conditions de vie ne sont pas réunies. C’est à cause de ça qu’on essaie de rentrer, en RCA à Bangui où les conditions seront réunies », explique un de ses réfugiés.



Près de 32 500 réfugiés concernés



A ses côtés, un autre fait part de son bonheur de retrouver la RCA : « Oui, je suis prêt pour rentrer. C’est la guerre qui nous a fait partir. Mais on a compris qu’il y a la paix, donc nous voulons vraiment rentrer au pays. Le pays a besoin de nous, on est obligés de rentrer dans notre pays, pour sa reconstruction ».



Ces réfugiés sont arrivés au Congo en grand nombre entre 2013 et 2015, fuyant une insécurité grandissante. « A la date du 31 janvier 2018, nous avons environ 32 508 réfugiés centrafricains. La majorité de ces réfugiés sont centrafricains vivent dans le département de la Likouala, au Nord vers la frontière centrafricaine », détaille Mohamed Ag Assory, chargé de la Communication au bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) à Brazzaville.