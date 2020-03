Congo-Brazzaville: 200 000 sinistrés dans le pays à la suite des intempéries

La trentaine révolue, Magui, a fui sa maison du sixième arrondissement pour se retrouver dans une famille d’accueil. Ce week-end, elle est revenue visiter sa maison qui ne ressemble à plus rien. « Ça fait deux mois que ma famille et moi sommes partis de la maison, témoigne-t-elle. Nous l’avons retrouvée totalement vide : tout a été emporté par les eaux de pluie. »



Magui fait partie des milliers des sinistrés de Brazzaville enregistrés par le gouvernement, qui en a recensé d’autres à Pointe-Noire, la capitale économique. À travers le pays, leur nombre a considérablement augmenté, selon Christian Aboké-Ndza, directeur de cabinet au ministère de l’Action humanitaire. « Les évaluations que nous avons réalisées ici, à Brazzaville et à Pointe-Noire, nous poussent aujourd’hui à dire qu’on est passés de 170 000 à 213 000 personnes sinistrées. Les sinistres sont réels. »



Sur le terrain, le Programme alimentaire mondial apporte une assistance depuis que le gouvernement a décrété l’état de catastrophe naturelle.



« Le PAM a déjà distribué plus de 1 890 tonnes de produits alimentaires à plus de 115 000 personnes, indique Jean-Martin Bauer, représentant du PAM au Congo. Nous avons également distribué plus de 200 millions de francs CFA (plus de 300 000 euros, NDLR) via un système de transferts monétaires. »



Les humanitaires estiment que l’ampleur de la crise et sa durée dans le temps ont été sous-estimés.