Congo-Brazzaville: le nouveau bureau politique de l’UDH-Yuki appelle à l'union

Au Congo-Brazzaville, première réunion du nouveau bureau de l’Union des démocrates humanistes, parti créé par le défunt Guy-Brice Parfait Kolélas. Le bureau élu de l’UDH-YUKI, deuxième force d’opposition du pays, s’est réuni pour la première fois, samedi 13 janvier. Issue du dernier congrès - très contesté par des dissidents - cette instance appelle à l’unité, face aux dissensions qui minent cette formation, depuis plus de deux ans.

C’est devant des militants enthousiastes que cette réunion s’est tenue sous la présidence de Joseph Badiabio, 70 ans, nouveau président et successeur du fondateur du parti. Elle a été l’occasion d’installer un nouveau bureau politique de 46 membres, mais aussi un Conseil national et un Secrétariat général. Ces instances ont défini un programme en sept actions prioritaires à mener au cours de l’année 2024.Il s’agit, entre autres, de la vulgarisation des textes du dernier congrès ou encore du lancement d’une grande campagne d’adhésion pour recruter de nouveaux militants. Joseph Badabio a appelé ses camarades à se mettre au travail : « Soyez rassurés que chacun de nous doit rendre, chacun de nous doit se mettre au travail, selon ses attributions. J’y veillerai personnellement. Autrement ce n’est pas la peine », a-t-il dit.« Message d'apaisement »Face aux dissensions qui persistent à l’UDH-Yuki, Joseph Badiabio a lancé un appel à l’unité : « Nous n’avons pas cessé de demander à ceux qui semblent prendre le large à nous rejoindre pour qu’on mène (ensemble) le combat laissé par Guy-Brice Parfait Kolélas. Donc, en gros ce qu’il faut retenir c’est le message d’apaisement, de réunification et de rassemblement de toutes les filles et tous les fils de l’UDH-Yuki », a-t-il déclaré.Au sein de l’UDH-Yuki de fortes dissensions sont apparues depuis la mort de son principal leader, en 2021.