Congo-Brazzaville: ouverture du procès de Jean-Martin Mbemba

Il s'agit d'un procès politique, selon la défense qui déplore par exemple que les armes en question n'aient jamais été placées sous scellés comme l'explique à RFI maître Philippe Missamou, un des avocat de Jean-Martin Mbemba.



« C’est une parodie de justice comme, d’ailleurs, Monsieur Sassou en a l’habitude. Voilà, il a décidé aujourd’hui de régler des comptes à un certain nombre de personnes qu’il considère comme... un obstacle, certainement, à son règne.



A la vérité, je n’attends rien de ce procès. Parce que, on peut attendre quelque chose d’un procès, lorsqu’on estime que de ce procès sortira, au fond, la vérité. Or, ce dossier ou le dossier de l’accusation, n’est que pur mensonge. Et donc, la sentence qui sera rendue est aussi mensonge. Voilà. Donc, je n’attends rien de ce procès ».



Jean-Martin Mbemba est un ancien ministre de la Justice, ancien Garde des Sceaux et ex-président de la Commission nationale des droits de l'homme.