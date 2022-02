Congo-Brazzaville: plaidoyer pour le désenclavement du département de la Likouala

L’isolement de la Likouala vient du fait qu’aucun avion n’a plus effectué de vol dans la zone depuis deux mois et aucun bateau ne s’y est rendu depuis lors. Pire encore, une société forestière privée a retiré les deux bacs de franchissement des rivières Ibenga et Motaba, rendant impossible l’approvisionnement de la région. La collecte initiée par l’association Nouvelle Likouala émergente dirigé par Eddy Sergio Malanda vise à financer la construction de ponts.



« Les voies de communication n’existent presque plus »

« Nous avons eu cette initiative de lancer cette quête afin de trouver des solutions possibles, pour que les populations de la Likouala aient leur liberté de circulation dans les jours à venir », explique M. Malanda. Ressortissant de la Likouala, Davy résume, de son côté, les difficultés des populations de cette contrée :« Nous avons un problème de malades qu’on ne sait plus comment évacuer sur Brazzaville. Les gens meurent à Impfondo (capitale de la Likouala) parce qu’il manque des produits pharmaceutiques. Le prix des denrées alimentaires ont augmenté aussi parce que les voies de communication n’existent presque plus », affirme encore Davy.



Uniquement 130 km de route bitumée

Avec une superficie de 56 000 km2, la Likouala dispose uniquement de 130 kilomètres de route bitumée mais - en plus - fortement délabrée. Cette seule route relie son chef-lieu Impfondo avec les sous-préfectures de Dongou et Epéna.