Congrès de l’Union des routiers du Sénégal: Des affrontements s’annoncent entre syndicalistes

L’Union des routiers du Sénégal va tenir son congrès samedi 20 juillet à Keur Massar, banlieue de Dakar. Trois candidats reprochent au Secrétaire général Gora Khouma de confisquer et d’usurper leur syndicat et jurent de ne plus lui faciliter la tâche. Ils comptent lui barrer la route.



Le point de départ de ce conflit remonte à l’Assemblée générale convoquée par Gora Khouma à la bourse du travail le 9 juin dernier et à laquelle certains membres du syndicat dont Serigne Guèye et Mafatim Diop n’étaient pas convoqués.



A l’issue de cette rencontre, Gora Khouma a fixé la date du congrès au samedi13 juillet 2019 et a demandé que les candidatures éventuelles soient déposées à son niveau main à main, au plus tard le 24 juin 2019.



Selon « L’As », M. Khouma a refusé de recevoir les lettres de candidatures des trois personnes citées ci-haut qu’il a renvoyées auprès de la CNTS/FC, un autre syndicat des transports. Et les trois candidats ont fait constater le rejet de Gora Khouma à un huissier, avant d’informer les autres.