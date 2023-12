Conseil constitutionnel : Le bilan de la journée (parrainage). Par Mor Amar journaliste

Voici le bilan de la vérification des parrainages qui, il faut le souligner, se passent en toute transparence.



Nombre de candidats ayant validé leurs parrainages trois (Boubacar Camara, Dr Cheikh Tidiane Dieye et Déthié Fall). Tous sont de l'opposition, proches de Ousmane Sonko ou de Yewwi Askan Wi.



Nombre de candidats devant passer au 2e tour: ils sont deux (Me Elh Diouf qui n'est pas très loin du but et Rose Wardini qui a environ 30.000 doublons à corriger).



Pour Abdoulaye Sylla même s'il remplace ses doublons externes, il n'a aucune chance de passer. Au total, il y a donc 15 candidats définitivement ajournés sur les 20 qui sont passés aujourd'hui devant la Commission de vérification.



L'information du jour est aussi l'absence du mandataire d'Ousmane Sonko que tout le monde attendait. Maitre Ciré Clédor puisque c'est de lui qu'il s'agit ne s'est pas déplacé au siège du Conseil. Il va devoir passer après les 92 candidats. Mais c'est sans conséquence, car le candidat aurait opté pour le parrainage parlementaire. Il y a donc peu de risques de doublons.





Par Mor Amar journaliste