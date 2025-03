Conseil de la FIFA : Me Augustin Senghor ambitionne de renforcer l'essor du football mondial

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) renouvelle ce mercredi 12 mars ses membres au sein du Conseil de la FIFA. Parmi les prétendants figure Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et premier vice-président de la CAF. Dans un entretien accordé au journal Le Soleil, il a exposé ses ambitions et évalué ses chances



« J’ai décidé de briguer ce poste de membre africain du Conseil de la Fifa pour apporter mon expérience, mes compétences et mon vécu à l’œuvre de consolidation du football africain, aux côtés de mes pairs, mais aussi aux côtés du président Patrice Motsepe, afin de contribuer au renforcement de l’essor du football mondial, aux côtés du président Gianni Infantino », a déclaré Me Augustin Senghor.



Il estime que sa candidature est à la fois légitime et logique au vu du poids du Sénégal dans le football africain. « Ce qu’on peut dire de ma candidature, c’est qu’elle est légitime. Elle est aussi, à mon sens, quelque chose qui paraît logique, au regard de ce que représente le Sénégal dans le giron du football continental ».



Selon lui, c’est même étonnant que, dans l’histoire du football, que notre pays n’ait jamais eu à siéger au sein de cette instance de la Fifa, avec tout son apport pour le football africain et mondial. « Nous ne sommes certes pas le pays le plus riche d’Afrique, mais quand on parle de football depuis des années, même avant que nous ne gagnions ces nombreux trophées il y a deux ans, le Sénégal était cité comme une référence. Il manquait juste ce palmarès que nous avons fini de constituer », a martelé le patron du football sénégalais.



« Et je pense que le Sénégal, en tant que pays de football, mérite aujourd’hui de siéger à la Fifa, dans cette instance de décision pour apporter sa touche, sa contribution », a-t-il ajouté.



Le président de la FSF s'est dit confiant quant à ses chances d'élection. « Si donc tout se passe normalement et qu’il y ait des élections démocratiques, je n’ai pas de doute que je devrais pouvoir être élu à l’une des places. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas de considération pour les autres candidats qui ont aussi un background, un vécu, un pedigree qui peuvent leur permettre d’aspirer à siéger au Conseil de la FIFA », a confié Me Senghor.