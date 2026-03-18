Conseil des ministres : Bassirou Diomaye Faye ordonne une sécurisation accrue des routes pour la Korité

Le Président de la République, S.E.M. Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mercredi 18 mars 2026 le Conseil des ministres, centré sur les préparatifs de la fête de Korité. À l'approche de la fin du mois de Ramadan, le Chef de l'État a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de « veiller au déroulement adéquat des cérémonies de prières de l’Aïd El Fitr sur l’étendue du territoire national ».



Face à l'augmentation des déplacements durant cette période, le Président a demandé au gouvernement d'améliorer la fluidité de la circulation et de « renforcer la sécurité des transports sur les différents axes routiers et autoroutiers ». Cette directive intervient alors que le Chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'accident survenu lundi dernier sur la route nationale N° 06, entre Tambacounda et Gouloumbou.



Sur le plan économique, des instructions fermes ont été données pour garantir la stabilité sociale durant les célébrations. Le Président a réitéré ses directives pour « assurer l’approvisionnement correct du pays en hydrocarbures, denrées et produits de consommation courante, tout en maintenant la stabilité des prix ». Il a conclu sa communication en adressant ses vœux de prospérité à la Oumah islamique et à la Nation sénégalaise.