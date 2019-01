Conseil des ministres de ce mercredi : Macky ordonne l'indemnisation intégrale des impactés du TER

Le président de la République Macky Sall a présidé ce mercredi 9 janvier 2018, le traditionnel Conseil des ministres hebdomadaire. Le chef de l'Etat a réservé une grande partrie de son intervention à la prochaine inauguration du Train Express Régional (TER). Il a, en outre, demandé Mouhamed Boun Abdallah Dionne (Premier ministre) et son Gouvernement de faire en sorte que les personnes impactées par ledit projet soient intégralement et équitablement indemnisées. Mais également que de veiller à la sensibilisation des usagers sur les qustions de sécurité.



"le Président de la République demande au Gouvernement de veiller à l’indemnisation équitable et intégrale des populations impactées par le projet et de poursuivre la sensibilisation des populations et des usagers sur les problématiques de sécurité ferroviaire et, plus généralement, sur la prochaine exploitation technique et commerciale du TER et des 14 gares réalisées", a-t-il déclaré dans le communiqué parvenu à la rédaction de Senemedia.



Le Chef de l'Etat a également donner des instructions au Gouvernement pour matérialiser tous les engagement pris par le Sénégal pour la relance de Dakar-Bamako-Ferroviaire (DBF) ainsi que la réhabilitation prochaine de ladite ligne de chemin de fer.