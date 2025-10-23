Conseil supérieur agrosylvopastoral : Bassirou Diomaye Faye présidera la première réunion le 23 octobre prochain

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé qu’il présidera, le jeudi 23 octobre 2025, la première réunion du Conseil supérieur d’Orientation agrosylvopastoral. Cette session inaugurale s’inscrit dans la dynamique de relance et de planification du développement rural, au cœur de la politique gouvernementale en matière de souveraineté alimentaire et de valorisation du monde agricole.Lors du Conseil des ministres, le chef de l’État a également tenu à exprimer sa « gratitude et ses félicitations » à son homologue rwandais, Son Excellence Paul Kagame, pour « l’accueil exceptionnel et le succès notable » de sa visite d’État et de travail effectuée du 17 au 19 octobre 2025 à Kigali. Cette visite, a souligné le président Diomaye Faye, marque « un tournant majeur dans les relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Rwanda ».Le président de la République a, dans le même esprit, exprimé sa reconnaissance à son homologue kényan, Son Excellence William Ruto, pour « la parfaite réussite » de sa visite officielle au Kenya, tenue du 19 au 21 octobre 2025. Ces deux déplacements ont permis, selon la présidence, de consolider les partenariats stratégiques du Sénégal en Afrique de l’Est, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la transformation industrielle, des infrastructures et du numérique.La tenue, ce 23 octobre, du premier Conseil supérieur d’Orientation agrosylvopastoral intervient ainsi dans un contexte marqué par la volonté du chef de l’État de renforcer la gouvernance des politiques rurales et de promouvoir une approche intégrée entre agriculture, élevage et foresterie.