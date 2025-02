Conséquences de l'arrêt de l'USAID: le programme "division SIDA" dans les hôpitaux suspendu, le dernier mois payé

L’année 2025 s'annonce particulièrement difficile pour certains, notamment dans le secteur de la santé. Alors que des interrogations persistent quant à la capacité de l’État sénégalais à honorer les salaires de ses agents, à cause des vérifications des identités et des diplômes supposées, il apparaît que la situation est devenue encore plus complexe. En effet, l’Usaid, après avoir réglé les salaires du mois dernier aux agents travaillant sous l’entité dénommée « Division Sida » dans les hôpitaux, a pris la décision de suspendre le programme.





Une suspension qui a des conséquences immédiates : les agents de santé concernés, qui travaillaient au sein même des hôpitaux, ont dû plier bagage, rapporte "Les Echos" dans son édition de ce jour.





Ce sont donc des centaines de pères et de mères de famille qui se retrouvent sans emploi, retournant chez eux dans l'attente de savoir quelle sera la décision des autorités sénégalaises. Cette situation engendre une anxiété palpable, avec des travailleurs qui, pour certains, ont souscrit à des prêts bancaires ou occupent des logements en location. La pression est grande, et le stress à son comble...