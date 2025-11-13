Construction de 120 entrepôts agricoles : l'Arcop relève des zones d'ombres autour d'une offre spontanée de 85,5 milliards de FCFA

Une offre spontanée visant l'acquisition d'équipements agricoles et la construction de 120 entrepôts fait l'objet d'une "curiosité" de la part des auditeurs mandatés par l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP). Le marché, attribué à l'entreprise espagnole Intermaq pour un montant de 85 507 516 783 F cfa Ttc en 2022, est, selon les auditeurs, entaché d'un manque de documentation concernant son exécution.



Selon Libération dans sa parution de ce jeudi, les investigations menées par les auditeurs au sein du ministère de l'Agriculture ont soulevé plusieurs incohérences temporelles et lacunes administratives. Bien que les dates d'approbation (24 mars 2022) et d'enregistrement (25 mars 2022) du contrat soient claires, la date de signature du contrat et la date de l'ordre de service de commencer, sont toutes deux signalées comme "non renseignées" ou "non fournie". Le procès-verbal (PV) de réception provisoire, censé marquer la fin du délai d'exécution provisoire (prévu pour 36 mois), n'a également "pas été transmis aux auditeurs". ​



​Malgré l'absence de documentation sur l'avancement du projet, une transaction financière significative a été relevée. Une facture d'acompte datée du 13 mai 2022 a été identifiée, s'élevant à 46 722 836 euros, soit l'équivalent de 30 648 171 334 Fcfa. Cependant, c'est l'absence de traçabilité qui inquiète le plus les auditeurs. Tout en notant qu'aucune anomalie n'a été relevée dans la procédure de passation du marché, les auditeurs révèlent un blocage total sur le suivi : ​"mise à part la facture d'acompte, aucun autre document sur l'exécution physique du marché ne nous a été communiqué''. ​Ils ajoutent : ​"Aucun document sur l'exécution financière du marché ne nous a été communiquée''.



​En conclusion de leur mission, les auditeurs ont estimé que la procédure initiale d'attribution du marché est "globalement conforme à la réglementation en vigueur". Toutefois, la non-communication des pièces justificatives essentielles rend impossible toute évaluation de la suite du projet. ​"Du fait de la non communication des documents relatifs à l'exécution du marché, nous ne sommes pas en mesure de dégager une opinion sur la procédure d'exécution du marché'', ont-ils souligné.