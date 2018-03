Construction du Palais de Diamniadio : les Pds soupçonne des raisons mystiques

La construction du nouveau Palais de Diamniadio serait-elle suscitée par des raisons mystiques ? C’est en tout cas ce que laissent entendre les membres du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais (Pds) qui se sont réunis mercredi, pour fustiger l’insouciance du chef de l’Etat qui ne discernerait pas les priorités des futilités.



«Le Comité Directeur dénonce l'inconscience du président de la république Macky Sall, totalement insensible à la détresse des sénégalais qui souffrent tous les jours, et qui se donne comme priorité la construction, pour des raisons mystiques et de corruption, d’un nouveau palais présidentiel dont le coût serait de l’ordre d’une centaine de milliards»., indiquent Omar Sarr et Cie.



Avant d’ajouter : «L’urgence ne se trouve pas dans ces dépenses inutiles mais dans la solution des multiples problèmes auxquels sont confrontées les couches laborieuses de ce pays». Lesquels problèmes sont entre autres « la production arachidière (qui) ne trouve pas de débouchés et les agriculteurs sont dans un dénuement si grave que les risques de famine sont déjà annoncés...».