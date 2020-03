Consultations au Palais sur le #covid19 : Macky Sall remercie toutes les forces vives du pays

Mes vifs remerciements aux leaders de l’opposition et de la classe politique en général, aux mouvements de la société civile, au patronat et aux forces vives du pays qui ont bien voulu répondre à mon appel d’unité nationale autour de la gestion de cette pandémie sans précédent.

Le président de la République, Macky Sall, a remercié, samedi, toutes les forces vives du pays qui ont répondu à son appel d’unité nationale autour de la gestion de la pandémie du Coronavirus."Mes vifs remerciements aux leaders de l’opposition et de la classe politique en général, aux mouvements de la société civile, au patronat et aux forces vives du pays qui ont bien voulu répondre à mon appel d’unité nationale autour de la gestion de cette pandémie sans précédent", a twitté le président de Sall.Depuis une semaine, le chef de l’état mène des consultations citoyennes et politiques qu’il a engagées en vue de lutter contre le nouveau coronavirus (Covid-19). Il a notamment accordé une audience à une quinzaine de leaders politiques, dont ceux de l’opposition parlementaire. Il s’agit de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, du député et leader de PASTEF Ousmane Sonko et du président du Grand Parti Malick Gackou.Il a en outre reçu les présidents des différentes institutions de la République. Il s’est entretenu séparément avec le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse, la présidente du Conseil économique, social et environnemental Aminata Touré et la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales Aminata Mbengue Ndiaye.