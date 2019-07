Contentieux Oxfam-Elimane Kane: Africtivistes marque son soutien total à l’employé pour son rétablissement

A la suite de la procédure de licenciement de l’activiste et militant Elimane Kane par son employeur le Bureau Sénégal de Oxfam, Africtivistes qui est une organisation de défense des activistes et partenaire des deux protagonistes dit avoir saisi par courrier le directeur de Oxfam Afrique de l’ouest et du bureau de Dakar pour lui exposer ses inquiétudes.



S’agissant de la procédure de licenciement de Elimane Kane, Africtivistes estime que les griefs évoqués par Oxfam au Sénégal dans leur communiqué et avec les pièces justificatives présentées, vont à l’encontre des droits civiques et de la liberté d’expression de M. Kane.



Au moment critique où l’on parle de questions de bonne gouvernance, de transparence et de gestion des ressources naturelles et minérales au Sénégal, Africtivistes dénonce avec la plus grande énergie cette injustice et cette inconsistance venant d’une Organisation comme Oxfam qui finance et promeut la libération de l’expression publique, l’engagement citoyen et la bonne gouvernance.



Africtivistes dit marquer son soutien total à M. Kane pour son rétablissement dans ses droits et sa dignité. Africtivistes, en tant qu’organisation de défense des acteurs de l’information, des activistes et des militants pro-démocratie, ne peut tolérer que des citoyens, engagés de surcroît, soient privés de leur droit d’expression quelle que soit la raison.



« Reprocher à M. Kane ses fréquentes publications Facebook et ses prises de position sur les questions d’intérêt public aussi cruciales que la question relative aux accusations de corruption de la BBC impliquant Aliou Sall, frère du Président Macky Sall, c’est vouloir museler un activiste et militant de la bonne gouvernance », lit-on dans le communiqué.



« Nous rappelons à Oxfam Sénégal qu’en aucun cas, une organisation non gouvernementale, apolitique, ne devrait imposer à un citoyen, à un activiste d’observer le silence sur internet et dans les médias. Elle ne peut pas non plus tenter d’orienter en aucune manière que ce soit la façon dont la personne utilise ses propres supports sur les réseaux sociaux », disent-ils.



Pour conclure, Africtivistes invite Oxfam à revoir sa position et sa décision pour le rétablissement de M. Kane dans ses droits où de trouver un terrain d’entente commun pour une séparation négociée à l’amiable comme souhaité initialement par les deux parties.