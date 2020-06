Contentieux Senelec/Akilee: la société Aleef et Amadou Ly assignés devant le Tribunal de Commerce le 15 juin

La Senelec a porté l’affaire l’opposant à Akilee Sa, une société de services dans le secteur de l'énergie, filiale de la Senelec, devant le Tribunal de Commerce. La Société nationale dirigée par Papa Mademba Bitèye a servi une mise en demeure à la société Aleef Sa et à Amadou Ly. Elle demande la dissolution et la liquidation de la société Akilee qui selon elle, a été constituée de manière irrégulière, en violation des dispositions des articles 37 alinéa 1, 40 et 45 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le Gie (Groupement d'intérêt économique) sur les apports.



Le journal « Les Echos », renseigne que les avocats de la Société nationale d’électricité sont d’avis que tous les actes posés par la société Akilee, en amont de la signature du contrat avec la Senelec, l’ont été en violation des articles cités ci-dessus.



En d’autres termes, les apports de la société Aleef Sa et du sieur Amadou Ly pour entrer dans le capital social de Akilee n’ont pas respecté les dispositions précitées. Pour cause, souligne le journal, les apports présentés comme des apports en nature, constituent plutôt des apports en industrie. Une situation, selon les robes noires, qui met en péril les intérêts de la Senelec.



Le Tribunal de Commerce va se prononcer sur la question le 15 juin prochain.