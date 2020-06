Contentieux avec Rachelle Sleylaty: Batiplus dément Cheikh Yerim Seck sur l’engagement du cabinet du ministre Me Malick Sall

Le journaliste, Cheikh Yérim Seck a cité, lors d’une émission diffusée par la 7tv, le vendredi 12 juin 2020, le cabinet du Garde des Sceaux, Me Malick Sall dans le dossier Batiplus.



Selon la société qui s’active dans la vente de bois, le chroniqueur de Yerim Post ne dit pas vrai. « Ce qu'il a dit n'est pas exact. En effet: la SCPA Malick Sall& Associes qui était son Cabinet, n’existe plus depuis le 19/06/19. Et cela est vérifiable au niveau de l’Ordre des Avocats. », peut-on lire dans une note parvenue à PressAfrik.



Batiplus d’ajouter que « Me Malick Sall se réserve d’user de toutes voies de droit pour obtenir réparation du préjudice que cet amalgame qui vise à porter atteinte à son honneur & à sa crédibilité professionnelle. »