Contestations au sein de YAW: les Jeunesses se Taxawu Sénégal prennent la défense de Khalifa Sall(YAW)

A l’endroit du Camarade Président khalifa Ababacar Sall, nous tenons à réaffirmer notre confiance et un soutien indéfectible en son leadership, au vu du contexte politique et des choix difficiles qui incombe votre responsabilité.



Nous sommes triste de constater que des « supposés alliés », d'une condescendance inique se permettent de vociférer des incongruités allant dans le sens d'entacher le crédit de notre leader et la coalition YAW qu’il a mis tant de peine à mettre sur pied, de la plus lâche des manières.



A tout ceux qui au sein de Taxawu senegal, obnubilés simplement par leur petite personne, ne cessent de manifester leur égoïsme en nourrissent des frustrations irresponsables et à la limite d'une ignominie caractérisée.



Nonobstant le constat douloureux et surprenant de l'absence quasi-totale des jeunes sur les listes électorales, étant entendus le sens de notre combat pour représentativité des jeunes dans les instances de décision pour répondre à une cohérence démographique ; nous comprenons la complexité de votre mission.



Enfin, nous rappelons aux « camarades et alliés » que le projet de Taxawu Sénégal est plus important que tout. Prenons en exemple notre président Khalifa Ababacar Sall qui au nom de l’intérêt supérieur n’as pas hésité à passer deux ans de prison et entaché 40 ans de carrière politique durement construit.



Aujourd'hui est une étape, 2024 en est l'ultime. Restons mobilier et travaillons à gagner les législatives et à nous projeter sur 2024, L'essentiel est là.



Par Les Jeunesses Taxawu Sénégal Grand-Yoff