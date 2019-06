Contrat d’affermage de l’eau: "L’attribution du marché à SUEZ a été régulière", assure le ministre Serigne Mbaye Thiam

L’actuel ministre de l’Eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a assuré que l’attribution controversée du contrat d’affermage au groupe français Suez au détriment de la Sénégalaise des eaux (Sde), a été « régulière », promettant de travailler pour que « Suez s’installe dans le service public de l’eau potable ».



« L’attribution a été faite et notifiée à toutes les entreprises. Elle a été régulière et faite de façon transparente. C’est une décision du gouvernement, assumée par le ministre de l’Eau et de l’assainissement. Je suis chargé de mettre en œuvre cette décision et je vais m’atteler pour que Suez s’installe dans le service de l’au potable », a assuré M. Thiam.



Selon Serigne Mbaye Thiam, toutes ces sorties de la Sénégalaise des eaux (Sde), nr vise qu’une seule chose : jeter le discrédit sur l’Etat du Sénégal. Dans ce dossier, le gouvernement défend les interets du pays et des consommateurs sénégalais. Cela ne sert à rien de s’épancher dans la presse pour jeter l’opprobre sur l’Etat du Sénégal, prévient-il.