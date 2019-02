Contrats pétroliers et gaziers : «l’Etat du Sénégal est majoritaire dans tous les contrats avec 60% des rentes» (BBY)

Les découvertes pétroliers et gaziers aux large des côtes sénégalaises ont suscité des débats, au point d’être un des thèmes centraux de l’élection présidentielle du 24 février 2019. Et, pour éclairer, le pôle communication de BBY, a mis en place un guide : «Pétrole et Gaz au Sénégal, 10 questions et réponses pour comprendre l’essentiel ».



«A travers ce guide, on se rend compte qu’en dépit de l’aberrante idée reçue, stipulant que les compagnies pétrolières étrangères percevaient 90% du pétrole produit, l’Etat du Sénégal détenait 60% des restants », déclare le secrétaire permanent du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz.



En marge de la cérémonie de présentation du dit ouvrage, Mamadou Fall Kane, estime que la question de malédiction doit être rejetée par les Sénégalais qui doivent espérer le miracle. « Les dangers sont réels Mais les solutions existent et tournent toutes autour d’une bonne gouvernance ».