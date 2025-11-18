Contrefaçon et usage des sceaux de l’Etat : un ouvrier arrêté à Derkelé, une plainte annoncée

Abdoulaye Gadio a été déféré, hier lundi 17 novembre, au parquet par la Brigade de Dakar-Ville (Thionk). Il est poursuivi pour un ensemble de délits incluant "contrefaçon et usage de faux, faux en écriture publique authentique, escroquerie sur les services publics et détention de chanvre indien".



L'enquête a débuté avec l'interpellation de A. Baldé, jardinier à l'ambassade de la Mauritanie au Sénégal. Conduit par le chef de la sécurité de l'annexe 2 du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, ce dernier était en possession d'un bulletin numéro 3 du casier judiciaire de la fille d'un diplomate mauritanien. L'Observateur, dans sa parution de ce mardi, informe que le document, qui portait une apostille, était muni d'un faux cachet nominatif et d'une signature imitée de celle du diplomate M. Faye, en service au ministère.



Interrogé, le jardinier a expliqué avoir été missionné par le premier conseiller de l'ambassade pour se procurer un casier judiciaire traduit et légalisé. C'est alors qu'il a croisé « par chance » une vieille connaissance, Abdoulaye Gadio, qui lui a proposé de s'occuper de la traduction en anglais et de la légalisation au ministère, moyennant la somme de 15 000 FCFA.



Sur la base des informations fournies par A. Baldé, les gendarmes ont interpellé Abdoulaye Gadio à son domicile de Derklé. La perquisition qui a suivi a permis la découverte, dans sa chambre, de plusieurs éléments accablants : n cachet portant la mention « Certifiée conforme à l’original, l’administrateur de greffe »; un cachet nominatif au nom de l’administrateur des greffes; une copie d’extrait des minutes du greffe du tribunal d’instance de Pikine, portant un faux cachet du greffier en chef; un sachet de chanvre indien et une somme de 130 000 FCFA.



Face à ces pièces à conviction, le prévenu a partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a affirmé que son « seul but était d’aider les nécessiteux qui avaient besoin de légaliser des documents ». Pour expliquer la possession des faux cachets, il a prétendu les avoir reçus d'un certain M. Diallo, qu'il a déclaré être décédé il y a trois ans.



À la suite de cette affaire, le diplomate M. Faye et l’administrateur des greffes ont tous deux annoncé aux gendarmes qu'ils déposaient plainte contre Abdoulaye Gadio.