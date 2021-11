Contrôle dans les marchés et services: 13 tonnes de riz et divers produits impropres à la consommation saisis à Mbour

Le chef de service du Contrôle économique de Mbour Pape Amadou Bigué Ndiaye accompagné de ses éléments ont effectués des tournées de contrôles dans les marchés de Mbour et Saly.



Lors de cette opération, 13 tonnes de riz ainsi qu’une tonne de 86 types d’aliments de bétail impropres à la consommation ont été saisies par les services de commerce de Mbour, a rapporté « L’As ». À cela s’ajoute plus de 6 133 bouteilles d’alcool retrouvées dans les stations, restaurants, bars et autres services pour défaut de licences.



Après deux semaines de contrôle dans les marchés et autres secteurs d'activités, 40 convocations ont été servies aux concernés par les contrôleurs. Ces derniers se sont dits surpris de constater que sur les 15 stations contrôlées, une seule détenait une licence de vente de boisson alcoolisée.



« Nous avons saisi les boissons alcoolisées pour infractions à la législation économique. Bon nombre d'entre eux prétendent qu'ils ne savaient pas qu'il fallait détenir une licence pour la vente de boisson alcoolisée », explique Pape Amadou Bigué Ndiaye, chef de service du contrôle économique de Mbour.



Les contrôles vont se poursuivre sur toute l'étendue des communes de Mbour et de Saly.