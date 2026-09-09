Ousmane Badji désigné nouveau coordinateur national des ex-détenus politiques

Ousmane Badji, surnommé « Grand-Père », prend la tête de la coordination nationale des ex-détenus politiques et des victimes du régime de Macky Sall. L'acteur associatif succède à cette fonction à Djiby Mbaye, récemment décédé.
La structure rassemble les anciens prisonniers d'opinion et les personnes victimes de violences ou de procédures judiciaires durant la précédente gouvernance. Le nouveau coordinateur national aura pour mission de poursuivre la défense des droits des membres, le suivi des dossiers d'indemnisation et la prise en charge sociale des personnes impactées.
La structure rassemble les anciens prisonniers d'opinion et les personnes victimes de violences ou de procédures judiciaires durant la précédente gouvernance. Le nouveau coordinateur national aura pour mission de poursuivre la défense des droits des membres, le suivi des dossiers d'indemnisation et la prise en charge sociale des personnes impactées.
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