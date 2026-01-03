Contrôle frontalier à Moussala : 124 étrangers refoulés pour défaut de documents de voyage

Le Secteur Frontalier de Moussala a mené des patrouilles d'envergure pour le contrôle des documents de voyage, en conformité avec les droits de séjour et d'établissement des étrangers, a indiqué la Police nationale.



Ces opérations ont couvert la zone frontalière allant de Moussala à Guémedjé, et de Guémedjé à Fadougou.



Ainsi, durant deux jours, les localités de Gare Bouréya, Bougouda, Fadougou et leurs alentours ont été visitées.



À l'issue de ces opérations, un total de cent vingt-quatre (124) ressortissants étrangers ont été refoulés pour défaut de documents de voyage.



Parallèlement, les populations des villages cités supra, en présence de leur chef de village ou de son représentant, ont été sensibilisées aux urgences sécuritaires actuelles.



Dans l'optique de lutter efficacement contre ces fléaux, les populations de cette zone ont été invitées à privilégier une étroite collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité du pays, quelle que soit leur appartenance.