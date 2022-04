Contrôle judiciaire: Ousmane Sonko a signé vendredi devant Oumar Maham Diallo

Ousmane Sonko était hier, vendredi, chez le doyen des juges, Oumar Maham Diallo pour émarger devant le magistrat conformément aux termes du contrôle judiciaire suspendu au-dessus de sa tête depuis qu'il est inculpé pour « viols et menaces de mort présumés », rapporte le journal EnQuête.



Ainsi, le leader de Pastef rétropédale dans sa volonté de ne plus se conformer à cette exigence du contrôle judiciaire. Ousmane Sonko avait brandi cette menace il y a quelques semaines dans une interview accordée à quelques médias triés sur le volet et largement reprise par le reste de la presse.



«J’ai cessé d’aller signer depuis deux mois, informait le nouveau maire de Ziguinchor. Je ne vais plus le faire. Je l’ai déjà fait pendant dix mois. Je ne peux pas respecter une institution qui ne me respecte pas. C’est un dossier qui ne mérite qu’un non-lieu ou classement sans suite.»



Ses avocats lui avaient demandé de ne pas mettre sa menace à exécution, de continuer de se conformer à la loi. Visiblement Ousmane Sonko a décidé de suivre leur conseil.