Convocation à la DIC : Modou Mbacké Bara Dolly dénonce une tentative de déstabilisation

Serigne Modou Mbacké Bara Dolly, responsable de l'Alliance pour la République (APR) à Touba, est convoqué à la Division des Investigations Criminelles (DIC) le mardi 24 mars 2026. L'annonce a été faite par l'intéressé lui-même, qui voit dans cette procédure une manœuvre ciblée visant à nuire à sa réputation et à ses activités.



Le dossier à l'origine de cette convocation remonterait aux années 2005-2006. Selon les explications du responsable politique, l'affaire concerne ses relations avec une disciple résidant à Berlin, laquelle souhaitait s'investir dans un projet de clinique médicale au Sénégal deux ans après leur rencontre.



Dix-huit ans après les faits relatés, Serigne Modou Mbacké Bara Dolly exprime son amertume face à la réouverture de ce dossier. Il perçoit cette convocation comme une manœuvre de déstabilisation personnelle, intervenant dans un contexte politique particulier.

