Convocation de Cheikh Omar Diagne : les précisions de son parti concernant la plainte contre Cheikh Bara Ndiaye

Le pôle communication du parti le Rassemblement pour la Vérité And Ci Degg (RV/Acd) a apporté des précisions concernant la convocation de son secrétaire général, Cheikh Oumar Diagne, ce jeudi à la Sûreté urbaine de Dakar pour être auditionné dans le cadre de la plainte déposée contre le député du Pastef Cheikh Bara Ndiaye pour "diffamation et diffusion de fausses informations".



Dans son communiqué, le parti précise que ce n’est pas Cheikh Omar Diagne qui a déposé « personnellement » une plainte contre le député Cheikh Bara Ndiaye mais plutôt les avocats du parti. Car d’après ses partisans, c’est « les avocats du parti qui saisissent la justice lorsqu’il y a des cas avérés de diffamation, d’injures publiques ou d’atteintes à l’honneur » et que « pour ce cas précis la plainte date du mois d’octobre 2025 ».



S'agissant la convocation de Cheikh Omar Diagne, le parti souligne que « lorsqu’une plainte est déposée par le pôle d’avocats, il est naturel que les parties soient entendues ou auditionnées par les autorités compétentes ». Ce qui « ne signifie aucunement que le Pr. Cheikh Omar Diagne mène une action personnelle ou individuelle ».



Le parti invite à la « prudence face aux rumeurs » car d’après eux, « les tentatives de manipuler ou de déformer les faits ne serviront qu’à alimenter la confusion ».