Convoqué par la commission Ad hoc, le député Moustapha Diop compte se défendre lui-même

Le député Moustapha Diop, convoqué par la commission ad hoc chargée de statuer sur son immunité parlementaire, va se défendre lui-même, sans solliciter d'assistance ni d'aide. L'audition aura lieu cet après-midi."Il ne sollicitera aucun de ses collègues députés pour le représenter ou l'assister. Il défendra son honneur lui-même en répondant à toutes les questions qui lui seront posées", assure un proche du parlementaire à nos confrères du journal Les Échos .L'actuel maire de Louga et ancien ministre, Moustapha Diop est cité dans une affaire de détournement présumé. Selon une enquête révélée par PressAfrik, Tabaski Ngom, inspecteur des Trésors, aurait détourné plus de 700 millions de francs CFA des caisses de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE), dont une grande partie aurait été versée à Moustapha Diop par l'intermédiaire de son chauffeur, Mbaye Ngom, et de celui de la dame Ibrahima Ndiaye.