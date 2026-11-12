Coopération Sénégal - Arabie saoudite : le ministère de la Famille veut renforcer l’appui aux populations vulnérables

La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a reçu en audience l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Sénégal, le docteur Turki Al-Qahtani, le mercredi 11 novembre 2026, indique un communiqué du ministère. Cette rencontre, qui s’est tenue en présence des membres de son cabinet, vise à approfondir le partenariat social et humanitaire entre Dakar et Riyad.



Les échanges s’inscrivent dans le prolongement des relations historiques d’amitié et de fraternité entre les deux pays, qui couvrent aussi bien le développement économique que l’action humanitaire. Sur le plan social, cette collaboration s’est déjà traduite par des dons alimentaires et des opérations de solidarité au profit des ménages démunis, menés en synergie avec le Fonds de solidarité nationale, rappelle le département ministériel.



Les deux parties entendent s’appuyer sur ces acquis pour intensifier leurs actions communes dans les domaines de la protection sociale, de l’accompagnement des familles et du renforcement des mécanismes nationaux de solidarité. À travers cette audience, Marie Angélique Mame Selbé Diouf réaffirme sa volonté de promouvoir des initiatives à fort impact au bénéfice des populations sénégalaises vulnérables, conclut le texte.