Coopération Sénégalo-gambienne : 29 personnes interpellées dans un vaste réseau Qnet



La section de recherche de Kaolack (centre du Sénégal) et la police gambienne ont interpellé 29 personnes impliquées dans un vaste réseau lié à Qnet, au cours d’une opération conjointe, comme le révèle le quotidien "Libération", dans sa parution de ce lundi.



Cette interpellation fait suite à "l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau Qnet impliquant des ressortissants sénégalais et établi à Farafigny", près de la frontière gambienne.



Depuis Keur Ayip, à 85km de Kaolack, une opération coordonnée par les forces de l’ordre des deux pays a permis d’abord d’interpeller trois (03) personnes au Sénégal, avant que la suite de l’opération n’aboutisse au démantèlement du reste du réseau en Gambie, selon la source.



Qnet est une entreprise commerciale de vente directe de produits variés, allant du domaine du bien-être au style de vie, tels que les montres, bijoux, produits de soins personnels. Cependant, la société est régulièrement citée dans des affaires d’escroquerie et d’abus de confiance, même si les responsables de la structure s’en défendent et assurent travailler dans les normes légales.

