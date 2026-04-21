Guédiawaye : un motocycliste percuté par un bus du BRT

Un accident impliquant le Bus Rapid Transit (BRT) s’est produit ce mardi soir, aux alentours de 21 heures, à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. Le drame est survenu à hauteur du terminus de l’arrêt 24.



D’après des informations rapportées par Guédiawayeinfos, un motocycliste, mécanicien de profession, a été violemment percuté par un bus alors qu’il tentait de traverser au niveau d’un passage piéton. Sa moto, de type Beverly, se serait engagée sur la voie au moment de l’impact, dans des circonstances qui restent encore à élucider.



Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers de Guédiawaye se sont rendus sur les lieux pour prendre en charge la victime. Cette dernière a été évacuée en urgence vers une structure sanitaire, sans que son état de santé ne soit, pour l’heure, officiellement communiqué.



Selon la même source, une enquête devrait être ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident et situer les responsabilités.