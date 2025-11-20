Coopération sino-sénégalaise : un don de 4 millions FCFA à la Police nationale

L’Inspecteur général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale, a reçu en audience, mercredi 19 novembre 2025 à Dakar, Li Zhigang, ambassadeur de la République populaire de Chine. La rencontre s’inscrit dans un cadre diplomatique marqué par une coopération sécuritaire soutenue entre les deux pays.





Au cours de l’entretien, le DGPN a salué « l’excellence des relations sino-sénégalaises », rappelant que « cette coopération se traduit par l’organisation de formations de haut niveau au profit des fonctionnaires de police sénégalais, ainsi que par un appui logistique jugé constant et déterminant pour la modernisation des unités. » Ces programmes contribuent à renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la Police nationale, dans un contexte de montée des exigences de sécurité intérieure.





Li Zhigang a souligné « la solidité des liens fraternels unissant les deux nations », insistant sur la dynamique bilatérale qui caractérise les relations entre Dakar et Pékin. Il a réaffirmé l’engagement de la Chine à accompagner la République du Sénégal, et particulièrement la Police nationale, dans son processus de modernisation et de montée en puissance. Cet appui prend un relief particulier à l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, événement nécessitant un dispositif sécuritaire renforcé.





La rencontre s’est conclue par la remise officielle au Directeur général de la Police d’un lot de moustiquaires d’une valeur estimée à 4 millions de FCFA, destiné au personnel policier. Ce geste symbolique s’ajoute aux soutiens logistiques régulièrement accordés par la Chine dans le cadre de cette coopération bilatérale.